Владимир Путин предложил Джо Байдену провести открытую дискуссию

Глава государства готов пообщаться со своим американским коллегой 19 или 22 марта. Фото: кадр из сюжета телеканала "Россия 24".

Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джозефу Байдену продолжить дискуссию онлайн. Он отметил, что это вызовет интерес у россиян, американцев и жителей других стран.

Российский лидер напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", – отметил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" в ходе вчерашних мероприятий, посвящённых годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, 18 марта Президент РФ провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя и принял участие в концерт в честь годовщины воссоединения.

Президент РФ также озвучил несколько тем для разговора с американским коллегой. В частности, он заявил, что можно поговорить о двухсторонних отношениях, о стратегической стабильности, о решении региональных конфликтов, а также о проблемах, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе о борьбе с пандемией коронавируса.

Глава государства готов пообщаться с Байденом 19 или 22 марта.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик", – сказал он, добавив, что в выходные планирует немного отдохнуть – отправиться в Тайгу.

Официального ответа от президент США пока не последовало. Однако накануне в ходе брифинга для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, жалеет ли Джозеф Байден о том, что ответил утвердительно на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", – передаёт слова Псаки ТАСС.

Напомним, что инаугурация 46-го президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена прошла 20 января 2021 года. В ходе первого телефонного разговора Президент РФ поздравил его с началом работы на посту и выразил надежду на нормализацию отношений между странами.