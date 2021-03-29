Огромный контейнеровоз сняли с мели в Суэцком канале

Сухогруз в Суэцком канале из космоса 28 марта заснял также аппарат "Ресурс-П". Фото: телеграм-канал Дмитрия Рогозина

Президент Египта Ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала. Гигагнтский контейнеровоз сняли с мели, его отправят на техосмотр.

Операция по разблокировке Суэцкого канала заняла почти неделю. Утром 29 марта появились сообщения, что судно удалось вернуть на фарватер на 80%, а корму корабля значительно отодвинуть от берега.

"Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции. Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", - написал президент в своём Twitter.

23 марта контейнеровоз Ever Given 400 на 60 метров сел на мель. Сухогруз плыл из Китая в порт Роттердам под панамским флагом. Предварительно известно, что судно встало поперёк Суэцкого канала из-за отсутствия видимости в результате песчаной бури в Египте. Экипаж не пострадал.

Контейнеровоз преградил путь около 400 судам, в том числе 25 нефтеналивным танкерам. На фоне инцидента цены на нефть выросли на 5%. Навигацию по Суэцкому каналу возобновят только после отправки гиганта на техосмотр.

Напомним, что Суэцкий канал, открытый в ноябре 1869 года, позволяет сократить путь из Индийского океана до Средиземного моря на несколько тысяч километров. Общая длина канала - 173 км. Ширина по зеркалу воды - около 150 м, по дну - всего 45-60 м, а глубина - 20 м. В минувшие выходные российскому космонавту удалось заснять с борта МКС застрявший в Суэцком канале контейнеровоз.

Добавим, что Минэнерго РФ прогнозирует рост поставок по Северному морскому пути после ситуации с Суэцким каналом. Севморпуть стартует в Мурманске. Первая часть его идёт вдоль Западной и Восточной Сибири до побережья Чукотки, далее через Берингов пролив водная трасса проходит до Владивостока.