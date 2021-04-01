Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз

Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Фото: Павел Ворожцов.

Генконсульство США в Екатеринбурге с сегодняшнего дня приостанавило оказание визовых и консульских услуг гражданам Соединённых Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал посол США в РФ Джон Салливан.

"Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарём США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в РФ", – говорится в сообщении, размещённом на сайте посольства в России.

Отмечается, что Соединённые Штаты Америки ценят связь с российским народом. А контакты между гражданами двух стран являются фундаментом двусторонних отношений. Работа над укреплением связей продолжится. Посольство также продолжит представлять интересы США в РФ и реализацию внешней политики американского президента Джо Байдена.

"Осуществляя эти изменения, мы понимаем, что это вызовет обеспокоенность со стороны американских граждан, а также заявителей на визы из России и других стран. Начиная с 1 апреля, консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России", – отмечается в обращении Салливана.

Известно, что посольство в Москве будет предоставлять услуги своим гражданам, в том числе визовые. В свою очередь, работу генконсульства США во Владивостоке в ближайшее время возобновлять не планируется.

Напомним, приём заявлений на визы был доступен в Екатеринбурге с конца февраля. До этого он приостанавливался в связи с пандемией коронавируса.