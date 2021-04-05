Нгуен Суан Фук избран президентом Вьетнама

Его кандидатуру поддержали 97,5% депутатов национального собрания. Фото: пресс-служба Кремля.

Нацсобрание Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало новым президентом страны Нгуен Суан Фука. Его кандидатуру поддержали 97,5% депутатов национального собрания.

Как сообщает ТАСС, предыдущим президентом СРВ был генсекретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, который был избран в октябре 2018 года после смерти президента Чан Дай Куанга. В январе 2021 года Нгуен Фу Чонг на 13-м партийном съезде был переизбран на пять лет генсекретарём ЦК КПВ, однако выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок он не стал.

Нгуен Суан Фук закончил Институт народной экономики в Ханое, а затем получил степень магистра экономики в Национальном университете Сингапура. С 2006 года он работает в центральных органах власти Вьетнама, где он сначала занял пост замглавы госаудита СРВ, а после этого стал руководителем канцелярии правительства и вице-премьера. В 2016 году его назначили премьер-министром страны.

Президент России Владимир Путин направил Нгуен Суан Фуку поздравительную телеграмму.

"Отношения между нашими странами основываются на давних традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнёрства, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.