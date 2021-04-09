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9 апреля 2021, 16:39

В возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании принц Филип

Принц Филип

Принц Филип скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. Фото: сайт Букингемского дворца.

Утром 9 апреля скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип. На момент смерти ему было 99 лет.

Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

"С глубочайшим сожалением Её Величество Королева сообщает о смерти любимого супруга, Его Королевского Величества принца Филипа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принц Филип скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Принц Филип и королева Елизавета II были женаты более 70 лет. Герцог Эдинбургский скончался незадолго до дня рождения супруги, которой 21 апреля исполнится 95 лет.

Областная газета Свердловской области

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