Владимир Путин выразил соболезнования королеве Елизавете II в связи с кончиной её супруга

Глава государства отправил королеве телеграмму. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II. Он выразил глубокие соболезнования в связи с утратой её супруга, Принца Филиппа, Герцога Эдинбургского.

Об этом сообщили в пятницу на сайте Кремля.

«С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил в телеграмме Владимир Путин.

Также глава государства просил передать слова сочувствия всем членам королевской семьи и пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости.

Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99-ти лет.