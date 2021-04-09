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9 апреля 2021, 19:00

Владимир Путин выразил соболезнования королеве Елизавете II в связи с кончиной её супруга

  Анна Митчина
Президент России

Глава государства отправил королеве телеграмму. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II. Он выразил глубокие соболезнования в связи с утратой её супруга, Принца Филиппа, Герцога Эдинбургского. 

Об этом сообщили в пятницу на сайте Кремля.

«С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил в телеграмме Владимир Путин.

Также глава государства просил передать слова сочувствия всем членам королевской семьи и пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости. 

Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99-ти лет.

Областная газета Свердловской области

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