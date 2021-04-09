Владимир Путин выразил соболезнования королеве Елизавете II в связи с кончиной её супруга

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II. Он выразил глубокие соболезнования в связи с утратой её супруга, Принца Филиппа, Герцога Эдинбургского.
Об этом сообщили в пятницу на сайте Кремля.
«С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил в телеграмме Владимир Путин.
Также глава государства просил передать слова сочувствия всем членам королевской семьи и пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости.
Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99-ти лет.