Президенты России и США обсудили возможность личной встречи

Состоялся второй телефонный разговор Президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Инициатором стала американская сторона.
В ходе беседы лидеры стран обсудили текущее состояние российско-американских отношений. Также были затронуты некоторые актуальные аспекты международной повестки.
"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", – передаёт пресс-служба Кремля. Джозефом Байденом предложено провести в обозримой перспективе личную встречу на высшем уровне.
Президент Соединённых Штатов Америки также подтвердил переданное ранее приглашение Владимиру Путину принять участие в Климатическом саммите. Он пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.
Напомним, первый телефонный разговор Владимир Путин и Джозеф Байден провели в конце января. Беседа носила деловой и откровенный характер.
Добавим, накануне вечером у Президента РФ также состоялся телефонный разговор с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.
Читайте также:
Владимир Путин предложил Джо Байдену провести открытую дискуссию.