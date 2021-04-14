Президенты России и США обсудили возможность личной встречи

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию. Фото: пресс-служба Кремля.

Состоялся второй телефонный разговор Президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Инициатором стала американская сторона.

В ходе беседы лидеры стран обсудили текущее состояние российско-американских отношений. Также были затронуты некоторые актуальные аспекты международной повестки.

"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", – передаёт пресс-служба Кремля. Джозефом Байденом предложено провести в обозримой перспективе личную встречу на высшем уровне.

Президент Соединённых Штатов Америки также подтвердил переданное ранее приглашение Владимиру Путину принять участие в Климатическом саммите. Он пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

Напомним, первый телефонный разговор Владимир Путин и Джозеф Байден провели в конце января. Беседа носила деловой и откровенный характер.

Добавим, накануне вечером у Президента РФ также состоялся телефонный разговор с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.

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