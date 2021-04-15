Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Фото: сайт Белого дома.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Под ограничения попадут, в частности, российские дипломаты, организации и физические лица.

Как сообщает ТАСС, Соединённые штаты высылают 10 представителей дипмиссии РФ в США и запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Фондом национального благосостояния, Центробанком РФ или Минфином.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ России на высылку дипломатов из США будет "зеркальным".

"Надо найти те точки болевые, которые для Америки реально будут очень чувствительными. Я считаю, сейчас над этим будут думать наши компетентные органы, Министерство иностранных дел и другие структуры", - передаёт слова Владимира Джабарова агентство "Интерфакс".

Также министерство финансов США ввело санкции в отношении 16 российских компаний и 16 физических лиц, которые якобы связаны с попыткой вмешательства России в выборы Соединённых штатов. Ограничения коснулись участников строительства Керченского моста и членов правительства Республики Крым.

Кроме того, санкции накладываются, в частности, на компании "Ленпромтранспроект", "Мостотрест", информационные агентства "Инфорос", "Ньюсфронт" и Фонд стратегической культуры РФ.

Напомним, последний раз США вводило новые санкции в отношении России в начале марта, после задержания Алексея Навального. Минфин ввёл ограничения против семи россиян и трёх организаций, а Минторг внёс в чёрный список 27-й научный центр Минобороны и ещё девять российских компаний.