В МИД РФ заявили об ответных мерах на санкции США

Россия ответит на введённые санкции США зеркально. Заявление об ответных мерах в связи с враждебными действиями Соединённых Штатов опубликовано на сайте МИД РФ.
В ближайшее время будет выслана часть американских дипломатов, а также пять польских. Ранее в Польше потребовали выслать трёх российских дипломатов в рамках поддержки введённых США мер. Выдача виз краткосрочным командируемым американцам по линии Госдепартамента для функционирования диппредставительств будет ограничена - до 10 человек в год.
Перестаёт действовать двусторонний Меморандум от 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши": в России прекращается деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам.
"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - говорится в сообщении МИД РФ.
При этом в министерстве заявили, что заявления США Президента Джозефа Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита, восприняты позитивно. Сейчас предложения изучаются в контексте реальной ситуации.
Кроме того, введён запрет на въезд в Россию 8 представителей США в ответ на введённые 2 марта санкции против российских официальных лиц. В список попали:
- Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
- Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
- Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
- Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
- Кристофер Рэй, директор ФБР;
- Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;
- Джон Болтон, бывший помощник Президента США по нацбезопасности и постоянному представителю при ООН,
- Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
Напомним, что на этой неделе Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попадут, в частности, российские дипломаты, организации и физические лица.