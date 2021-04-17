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17 апреля 2021, 14:05

В МИД РФ заявили об ответных мерах на санкции США

Российский флаг

Введён запрет на въезд в Россию 8 представителей США. Фото: Галина Соловьёва

Россия ответит на введённые санкции США зеркально. Заявление об ответных мерах в связи с враждебными действиями Соединённых Штатов опубликовано на сайте МИД РФ.

В ближайшее время будет выслана часть американских дипломатов, а также пять польских. Ранее в Польше потребовали выслать трёх российских дипломатов в рамках поддержки введённых США мер. Выдача виз краткосрочным командируемым американцам по линии Госдепартамента для функционирования диппредставительств будет ограничена - до 10 человек в год.

Перестаёт действовать двусторонний Меморандум от 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши": в России прекращается деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам.

"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - говорится в сообщении МИД РФ.

При этом в министерстве заявили, что заявления США Президента Джозефа Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита, восприняты позитивно. Сейчас предложения изучаются в контексте реальной ситуации.

Кроме того, введён запрет на въезд в Россию 8 представителей США в ответ на введённые 2 марта санкции против российских официальных лиц. В список попали:

  • Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
  • Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
  • Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
  • Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
  • Кристофер Рэй, директор ФБР;
  • Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;
  • Джон Болтон, бывший помощник Президента США по нацбезопасности и постоянному представителю при ООН,
  • Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.

Напомним, что на этой неделе Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попадут, в частности, российские дипломаты, организации и физические лица.

Областная газета Свердловской области

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