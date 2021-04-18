Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов

Чехия высылает из страны российских дипломатов. Фото: Галина Соловьёва.

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России. По утверждению местных спецслужб, дипломаты являются офицерами российской разведки.

Об этом на экстренной пресс-конференции в Праге заявил первый вице-премьер и глава МВД страны, а также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.

"Я принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами чётко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - передаёт его слова ТАСС.

Комментируя такое решение, представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Праге хорошо известны последствия "подобных фокусов".

На встрече также присутствовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Он, добавив, что суть дела уже изложена президенту Чехии Милошу Земану.

Кстати, Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, который был запланирован на 19 апреля. Основной причиной стали открывшиеся обстоятельства взрыва во Врбетице.

Как стало известно позже, намерение Чехии выслать российских дипломатов поддержала Британия.

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