В стремлении подыграть США Чехия пошла на провокацию

Президент УТПП Андрей Беседин (справа) уверен, что бизнес не должен быть заложником политики. Фото: Галина Соловьёва.

Начало нынешней недели ознаменовалось обострением российско-чешских отношений: в понедельник, 19 апреля, по предписанию МИД России из нашей страны были выдворены 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла Лубоша Веселу.

Столь жёстко Москва ответила на демарш, предпринятый Прагой: 17 апреля глава правительства Чехии Андрей Бабиш обвинил Россию в причастности к произошедшему семь лет назад взрыву на чешском военном складе, в результате которого погибли два чешских гражданина, и на этом основании объявил персонами нон грата 18 сотрудников посольства РФ в Праге. Чешская полиция объявила в розыск российских граждан Петрова и Боширова, которые якобы ещё до истории с отравлением в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери побывали (под чужими фамилиями!) в 2014 году в Чехии, а значит… «предположительно могли быть причастными и к упомянутому взрыву».

Среди действительных причин предпринятого чешской стороной провокационного шага угадывается стремление «подыграть» США. Прежде всего – исключить в угоду американцам госкорпорацию «Росатом» из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии и сорвать заключение соглашения о закупке в России вакцины «Спутник V», для подписания которого как раз 19 апреля нашу страну намеревался посетить чешский вице-премьер Ян Гамачек. Теперь на этих планах поставлен крест.

Как сообщили журналистам в администрации президента Чехии, после такой массовой высылки дипломатов работа чешского посольства в Москве будет дезорганизована. Под вопросом оказалась и дальнейшая судьба чешских генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

КОММЕНТАРИЙ Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты: – В рейтинге более чем 150 стран, с которыми Свердловская область имеет устойчивые торгово-экономические отношения, Чехия занимает 13-е место: товарооборот с ней по итогам 2020 года составил примерно $240 млн. Отмечу, что даже в период наиболее жёстких санкций объём товарооборота с Чехией показывал рост от 30% до 70%. Более того, традиционно мы развивали партнёрские отношения как с Чешской Республикой в целом, так и с отдельно взятыми её регионами, в частности, с Южно-Чешским краем. Предприниматели хорошо знакомы друг с другом, их объединяет взаимная заинтересованность и в настоящее время многие из них связаны обязательствами, договорами поставок и т.д. Возникший конфликт – тревожный сигнал. Экономические отношения между странами складываются на двух параллельных уровнях – политическом и бизнеса. Охлаждение дипломатическое будет проецироваться и на предпринимательство. Бизнесу важно не становиться заложником ситуации, мыслить стратегически с прицелом на рост и делать ставку на взаимовыгодное партнерство. Мы со своей стороны будем пытаться минимизировать последствия конфликта и способствовать сближению сторон, продолжим, насколько это будет возможно, организовывать встречи для бизнеса, в том числе в онлайн-режиме.

Сборка на Уральском заводе гражданской авиации чешских самолётов L-410 – пример взаимовыгодного сотрудничества Чехии со Средним Уралом. Фото: Владимир Мартьянов