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23 апреля 2021, 10:35

Владимир Путин призвал мировое сообщество бороться с изменением климата сообща

Владимир Путин

По мнению Владимира Путина, климатическая дискуссия лидеров показывает, насколько глубоко мировое сообщество разделяет озабоченность, связанную с изменением климата. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин предложил наладить международное сотрудничество в решении экологических проблем. Об этом он заявил, выступая в формате видеоконференции на Саммите лидеров по вопросам климата, организованном американской стороной.

В своём выступлении глава государства рассказал о подходах России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля.

«Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчётам и мониторингу объёмов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», - заявил Владимир Путин.

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с другими странами для решения острых глобальных вопросов, заявил Президент. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране.

По мнению Владимира Путина, климатическая дискуссия лидеров показывает, насколько глубоко мировое сообщество разделяет озабоченность, связанную с изменением климата.

«От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей», - заключил глава российского государства.

Областная газета Свердловской области

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