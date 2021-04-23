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23 апреля 2021, 11:40

Владимир Путин назвал условие для встречи с Владимиром Зеленским

Владимир Путин

Владимир Путин обозначил свою позицию по Донбассу. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но с условием. Эта тема была затронута во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин указал на то, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений с Москвой. В качестве примера он привёл разрушение Русской православной церкви на Украине и отношение руководства страны к русскому языку и к русскоговорящему населению, передаёт пресс-служба Кремля.

Отвечая на вопрос о предложении встречи от Владимира Зеленского, Президент РФ заявил, что готов принять украинского лидера в Москве в любое время. Однако он акцентировал внимание на том, что эта встреча возможна, если темой переговоров станут двусторонние отношения между странами. Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Донбасса Киеву следует в первую очередь обсуждать с лидерами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик – ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», - сказал российский лидер.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где идёт война.

Областная газета Свердловской области

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