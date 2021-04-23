Развитие должно быть не только «зелёным», но и устойчивым

«Россия со всей ответственностью выполняет достигнутые в рамках ООН договорённости по борьбе с эмиссией парниковых газов», – подчеркнул Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На онлайн-встрече лидеров 40 государств, посвящённой борьбе с изменениями климата, Президент России призвал коллег продолжить совместный поиск действенных решений всех острых глобальных проблем.

Саммит, приуроченный к международному Дню Земли 22 апреля, открыл инициатор мероприятия президент США Джозеф Байден. Он заявил о необходимости «создать такую экономику, которая станет здоровее, справедливее и позволит сохранить в предстоящее десятилетие рост мировой температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию». Для этого США, по его словам, намерены к 2030 году снизить на 50 процентов вредные выбросы в атмосферу.

А Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении назвал надёжной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов достигнутые ранее в рамках ООН договорённости, которые наша страна выполняет со всей ответственностью. По сравнению с 1990 годом Россия уже почти на 50 процентов сократила выбросы парниковых газов — с 3,1 млрд до 1,6 млрд тонн, а в результате успешно осуществляемой в последние 20 лет экологической модернизации российской промышленности и энергетики 45 процентов их энергетического баланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию.

Поскольку проблема глобального потепления возникла «далеко не вчера», а углекислый газ держится в атмосфере сотни лет, российский лидер считает необходимым не только сокращать объёмы новых выбросов, но и решать вопросы поглощения накопленного в атмосфере углекислого газа. Россия, по его словам, вносит колоссальный вклад в абсорбирование как своих, так и чужих глобальных выбросов, поскольку поглощающая способность экосистем нашей страны оценивается в 2,5 млрд тонн углекислого газа в год.

Президент РФ напомнил также, что 20 процентов антропогенных выбросов в атмосферу приходится на долю метана, каждая тонна которого создаёт парниковый эффект в 25 раз больший, чем такое же количество углекислого газа. И предложил наладить широкое международное сотрудничество в мониторинге объёмов всех видов вредных выбросов в атмосферу, пригласив все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в эти проекты. Россия, подчеркнул Путин, готова предложить целый набор совместных проектов и предоставлять преференции для компаний, включая зарубежные, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране.

Однако глобальное развитие, по мнению российского лидера, должно быть не только «зелёным», но и устойчивым для всех стран. И обязательно увязываться с решением таких проблем, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между государствами.

- Россия искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, с тем чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем, — подчеркнул Владимир Путин, завершая своё выступление.

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