Никол Пашинян подал в отставку с должности премьер-министра Армении

Никол Пашинян, в соответствие с Конституцией и законами, будет осуществлять полномочия премьер-министра в полном объёме до проведения парламентских выборов. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своём уходе в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. До тех пор он будет продолжать исполнять обязанности председателя правительства страны.

Вместе с Николом Пашиняном в отставку ушло и правительство страны.

"Согласно договорённости с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона будет распущен и будут назначены внеочередные выборы", - передаёт слова премьер-министра Армении ТАСС.

Никол Пашинян отметил, что несмотря на статус исполняющего обязанности председателя кабмина он, в соответствие с Конституцией и законами, будет осуществлять полномочия премьер-министра в полном объёме. Он добавил, что собирается выступать в качестве кандидата на пост главы правительства от партии "Гражданский договор" на досрочных парламентских выборах.

Напомним, в конце февраля в Генштабе ВС Армении заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации" и что они требуют их отставки. Премьер-министр страны расценил это как попытку военного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики у здания правительства. Прошли также массовые акции его противников.