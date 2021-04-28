Владимир Путин сообщил Нарендре Моди о решении направить в Индию экстренную гуманитарную помощь

Владимир Путин заявил, что сегодня в Индию рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн необходимых средств. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию с коронавирусом. Российский лидер сообщил о решении направить в Индию экстренную гуманитарную помощь.

Отметим, что с конца марта 2021 года суточная заболеваемость в Индии неуклонно растёт. Если в конце февраля количество случаев заражения коронавирусом находилось на уровне 16 тыс. в день, то в конце марта этот показатель достиг 68 тыс. заражённых в сутки.

К концу апреля суточная заболеваемость достигла беспрецедентных масштабов. По данным Университета Джона Хопкинса, 27 апреля в Индии было выявлено 360 927 новых пациентов с COVID-19. Максимальная суточная заболеваемость в США, которая является мировым лидером по числу выявленных случаев коронавируса, составляет 300 тысяч.

Фото: Университет Джона Хопкинса

Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в столь непростой период распространения инфекции. Премьер-министр Индии поблагодарил российского лидера за оказываемое содействие.

"Уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов", - сообщает пресс-служба Кремля.

Российский Президент и премьер-министр Индии приветствовали регистрацию вакцины "Спутник V" в Индии и отметили её высокую эффективность. Лидеры двух стран выразили удовлетворение тем, что российские и индийские компании договорились о производстве до 850 миллионов доз "Спутника V".

В России за последние 24 часа выявили 7 848 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 4 787 273.