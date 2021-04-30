В столкновениях на киргизско-таджикской границе погибли 20 человек

На киргизско-таджикской границе вечером 29 апреля произошёл вооруженный конфликт. В результате столкновения с киргизской стороны погибли 13 человек, с таджикской — 7.

Среди погибших из числа граждан Киргизии оказалась и 12-летняя девочка. Как сообщили в министерстве здравоохранения и соцразвития республики, по данным на утро 30 апреля количество пострадавших в результате инцидента на границе достигло 134 человек.

В ведомстве отметили, что пострадавшие получили различные ранения: огнестрельные, осколочные, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы и др. Все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

В минздраве Киргизии рассказали, что минувшей ночью 25 пострадавших специальным бортом доставили из Баткенской области, где произошли столкновения, в Бишкек. В настоящее время они проходят лечение. Сегодня, 30 апреля, ещё 17 пострадавших переведут в медучреждения Бишкека.

Все организации здравоохранения переведены на усиленный режим работы. В стационарах Баткенской области подготовлены дополнительные койки для приёма больных и пострадавших, на местах дежурят бригады скорой помощи. В регион отправлены 22 медика во главе с замминистра здравоохранения Жалалидином Рахматуллаевым.

Как пишет «РГ», по данным таджикской стороны, перестрелка привела к гибели семи граждан Таджикистана, за помощью к медикам обратилось более 150 человек. Официальных данных о жертвах и пострадавших от властей Таджикистана не поступало. На данный момент стрельба на границе прекратилась, тем не менее обстановка остаётся напряжённой. Идёт подсчёт нанесённого ущерба.

Отметим, что протяжённость киргизско-таджикской границы составляет почти 1000 км. После распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. На некоторых участках периодически возникают споры и конфликты между жителями приграничных районов.