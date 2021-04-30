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30 апреля 2021, 13:41

Владимир Путин выразил соболезнования по поводу гибели людей на празднике в Израиле

Владимир Путин

Президент России передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В своём обращении российский лидер выразил глубокие соболезнования по поводу трагедии, случившейся во время религиозного праздника Лаг ба-Омер.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее «Областная газета» сообщала, что вечером 29 апреля во время религиозного праздника, который проходил в районе горы Мерон в Израиле, погибли по меньшей мере 44 человека, более 60 получили ранения. Вероятной причиной тому стала давка.

Областная газета Свердловской области

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