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1 мая 2021, 14:41

Главы Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе республик

Президент Киргизии Садыр Жапаров

Президент Киргизии обсудил с Президентом Таджикистана инцидент на границе республик. Фото: пресс-служба президента Киргизии.

Президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры по телефону. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили конфликт, возникший на границе республик.

Главы государств выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации. Они отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям, в том числе подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон.

В ходе беседы было принято решение о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.

"Президенты Кыргызстана и Таджикистана особо подчеркнули важность о недопущении провокаций, влияющей на стабилизацию ситуации в приграничных районах", - сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Также известно, что сегодня Садыр Жапаров навестил пострадавших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Они проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии.

Напомним, вечером 29 апреля на киргизско-таджикской границе произошёл вооруженный конфликт. В результате столкновения с киргизской стороны погибли 13 человек, с таджикской - 7.

Областная газета Свердловской области

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