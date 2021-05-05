Садыр Жапаров назначил главу кабмина Киргизии

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров утвердил на должность главы кабинета министров Улукбека Марипова. Также были назначены четыре вице-премьера.

Об этом сообщается на сайте администрации президента Киргизской Республики.

"Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Марипов Улукбек Асамидинович назначен Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Также указом президента Киргизии были назначены первый вице-премьер (Артём Новиков),зампредседателя кабинета министров – министр экономики и финансов (Улукбек Кармышаков), вице-премьер – министр цифрового развития (Азамат Дыйиканбаев), вице-премьер Жылдыз Бакашева.

Ранее Улукбек Марипов также возглавлял правительство страны, но на должности премьер-министра. В прошлую среду, 28 апреля, Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции, согласно которой, в частности, правительство Киргизии преобразуется в кабинет министров.

4 октября 2020 года в Киргизии состоялись парламентские выборы. В ночь на 6 октября не согласные с результатами голосования захватили здание парламента в Бишкеке, где находится администрация президента, а также здания кабмина, мэрии Бишкека и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными, а правительство страны ушло в отставку в полном составе. 15 октября предыдущий президент республики Сооронбай Жээнбеков тоже подал в отставку. Полномочия президента Киргизии перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

После этого на 11 января 2021 года были назначены досрочные выборы лидера государства. По итогам голосования президентом Киргизии признали Садыра Жапарова.