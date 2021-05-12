Реджеп Эрдоган выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани

Главы государств обменялись мнениями по многим вопросам. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили Казань, Восточный Иерусалим, Спутник-V и Рамадан.

В телефонном разговоре глава Турции выразил глубокие соболезнования в связи с событиями в Казани. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и попросил передать слова сочувствия семьям погибших в этой трагедии.

В пресс-службе Кремля сообщили, что главы государств обменялись мнениями по вопросу обострения ситуации в Восточном Иерусалиме. Они выразили обеспокоенность регулярными столкновениями и ростом числа убитых. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обратились к сторонам конфликта, призвали их уменьшить напряжённость и перейти к мирному урегулированию вопросов.

Россия и Турция поддерживают двугосударственное решение палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм. В ходе разговора стороны оценили особую роль союза Россия, ЕС, ООН и США в содействии переговорам.

В беседе они затронули вопросы сотрудничества стран в борьбе с пандемией коронавируса. Было принято решение, что в ближайшие дни турецкая делегация приедет в Москву для обсуждения поставки вакцины "Спутник V" в Турцию.

В конце разговора Владимир Путин обратился к Реджепу Эрдогану и всему турецкому народу с наилучшими пожеланиями в связи с предстоящим завершением священного месяца Рамадан.

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