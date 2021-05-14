Владимир Путин: Украину превращают в антипод России

Президент России Владимир Путин высказался по ситуации на Украине на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
Лидер страны считает, что Украину стараются превратить в антипод России.
"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - передаёт пресс-служба Кремля слова Владимира Путина.
Президент также заявил, что решения, которые принимаются в соседней стране, направлены на то, чтобы "зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией". Лидер РФ отметил, что власти страны будут реагировать на эти вопросы.
После этого началась закрытая часть совещания.