Владимир Путин назначил послов России на Ямайке и в Гватемале

Владимир Путин назначил Чрезвычайных и Полномочных послов в Гватемале и на Ямайке. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин назначил Чрезвычайных и Полномочных послов в Гватемале и на Ямайке. Один из них по совместительству будет послом ещё в четырёх государствах.

Одним из указов глава государства освободил Владимира Винокурова от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла РФ на Ямайке и по совместительству в Сент-Люсии, Антигуа и Барбуде, Федерации Сент-Китс и Невис, а также Содружестве Доминики. Новым документов он занял должность посла РФ в Республике Гватемала.

Согласно указам, опубликованным на портале правовой информации, Чрезвычайным и Полномочным послом РФ на Ямайке назначен Сергей Петрович. Он, как и его предшественник, стал по совместительству послом ещё в четырёх государствах.

Владимир Винокуров работал в посольствах СССР и России в Лаосе, занимал пост генконсула России в Сан-Франциско, состоял на дипломатической службе в качестве посла по особым поручениям. С марта 2016 года дипломат возглавлял диппредставительство России на Ямайке.

Сергей Петрович ранее работал заместителем директора второго европейского департамента МИД РФ.