Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Евросоюз

Европейских перевозчиков призвали отказаться от транзитных полетов над Белоруссией. Фото: Галина Соловьёва

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям выполнять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полёты над территорией союза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Решения содержатся в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС. Оно стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. Данное решение ещё не вступило в силу, так как должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Для этого потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Саммит также постановил в экстренном порядке ввести новые санкции в отношении Белоруссии. Участники саммита потребовали освободить оппозиционера Романа Протасевича, который находился на борту экстренно приземлившегося в Минске самолёта и якобы был задержан силовиками. Помимо этого, саммит требует от Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера. По мнению участников саммита, налицо нарушение Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создание рисков для безопасности самолёта и его пассажиров.

Отметим, что в решении саммита речь идёт лишь о транзитных полётах через воздушное пространство Белоруссии и ничего не сказано о каких-либо ограничениях на прямые рейсы в эту страну европейских авиакомпаний, передаёт ТАСС. Также объявлено, что все решения о воздушном сообщении с Белоруссией будут принимать власти стран - членов ЕС и сами авиакомпании.

Как писала «Областная газета», вчера, 24 мая, представители нескольких государств осудили действия белорусских властей после экстренной посадки в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, в котором находился бывший главред Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. В МИД РФ считают, что власти США неоднократно поступали подобным образом и заявили, что поддержат Белоруссию.