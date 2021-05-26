Владимир Путин встретится с Джо Байденом в Женеве 16 июня

Президенты России и США намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в середине июня отправится в Женеву. Там он проведёт переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

«В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Там также уточнили, что российский и американский лидеры намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Как писала «Областная газета», Владимир Путин предложил Джо Байдену провести открытую дискуссию. Позже Президенты России и США обговорили возможность личной встречи в ходе телефонного разговора.