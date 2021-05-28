На президентских выборах в Сирии уверенную победу одержал Башар Асад

Башар Асад получил абсолютное большинство голосов сирийцев на президентских выборах. Фото: пресс-служба Кремля.

Победу на выборах президента Сирийарабской республики (САР) одержал Башар Асад. Он заручился поддержкой 95,1% участников голосования.

Результаты голосования на президентских выборах, которые прошли 26 мая, огласил председатель Народного совета Сирии (парламента) Хаммуда Сабаг.. «Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», - заявил Хаммуда Сабаг, выступая на пресс-конференции в Дамаске, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya.

«Явка на избирательные участки составила 78%. В голосовании приняли участие более 14 млн граждан. Сирийцы показали, что полны решимости противостоять опасным вызовам и вписали еще одну славную страницу в историю своей страны», - сказал спикер парламента. Он обратил внимание на проявленную гражданами «высокую сознательность, которая превзошла все ожидания».

Соперниками Башара Асада выступили бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Как передаёт ТАСС, они получили по 1,5% и 3,3% голосов соответственно.

Согласно конституции, президентские полномочия Башара Асада продлятся семь лет. Предыдущие выборы главы Сирии состоялись в 2014 году. На них Башар Асад заручился поддержкой 88,7% избирателей.