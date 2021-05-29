Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили инцидент с самолётом Ryanair

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили развитие двусторонних связей. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Переговоры длились более пяти часов.

Лидеры двух стран обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Также была затронута ситуация с самолётом Ryanair, экстренно приземлившемся в аэропорту Минска 23 мая. Известно, что на борту воздушного судна находился бывший главред Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки лайнера его задержали силовики.

Тогда данный инцидент осудили представители многих стран, в том числе Латвии, Чехии, Греции, Австрии, Бельгии, Ирландии и Кипра. В США назвали случай, произошедший в воздушном пространстве Белоруссии, "шокирующим". Позже саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Евросоюз.

В ходе встречи Александр Лукашенко, вспомнил, что в прошлом году, когда аэропорты разных стран были закрыты, "Белавиа" вывезла в Минск тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев. Сейчас же из-за ситуации с посадкой самолёта, по словам Президента Республики Беларусь, страдает белорусская авиакомпания.

"Вот к этому случаю с самолётом "Белавиа" не имеет никакого отношения... Упрекают военных, что мы его посадили. "Белавиа" при чём? "Замочили" на всю катушку" – отмечает Александр Лукашенко. Он также заявил Владимиру Путину, что готов показать некоторые документы для лучшего понимания ситуации.

"Вы поймёте, что там происходит и происходило. Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", – подчеркнул собеседник Президента РФ.