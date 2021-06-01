Президент РФ предложил расширить полномочия Генеральной прокуратуры

Владимир Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять Россию в иностранных судах. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О прокуратуре РФ». Он предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять страну в иностранных судах и обжаловать в Конституционном суде РФ решения межгосударственных органов.

Документ опубликован на сайте Госдумы. Закон предлагается дополнить новым положением. В случае принятия соответствующих поправок Генпрокуратура будет обеспечивать представительство и защиту интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).

В документе указано, что исключения составят споры между РФ и иностранными государствами, международными организациями, а также споры, связанные с договорными обязательствами дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, постпредств при международных организациях, иных официальных представительств.

Если надзорное ведомство получит от компетентных органов сведения о несоответствии решений международных судов и организаций Конституции РФ и основам правопорядка, она сможет обратиться в Конституционный суд РФ с запросами о возможности исполнения решений таких инстанций и органов.

Ещё одним важным моментом станет тот факт, что для представления интересов РФ Генпрокуратура сможет формировать рабочие группы из представителей органов власти всех уровней. Ведомство получит право привлекать для этого, в том числе на договорной основе, иностранные организации, адвокатов и экспертов.

Кроме того, если поправки будут одобрены, Генпрокуратура будет защищать интересы страны при рассмотрении жалоб в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Если в ЕСПЧ поступит жалоба против России, Генпрокуратура сообщит об этом в заинтересованные ведомства. После этого попытается заключить с заявителем мировое соглашение и обеспечит выплату компенсации в рамках данного соглашения, следует из законопроекта. Генпрокуратура также получит право подать в ЕСПЧ жалобы на нарушения конвенции со стороны других членов Совета Европы.