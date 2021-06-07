Владимир Путин денонсировал Договор по открытому небу

Решение о выходе из Договора было продиктовано действиями США. Фото: с сайта Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», – сказано в документе. Как писала «Областная газета», президент США Дональд Трамп 21 мая 2020 года объявил, что страна выходит из ДОН. Он заявил, что Россия нарушала положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полёты над территориями других государств.

В ноябре 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что благодаря выходу из договора Америка станет более защищённой страной. В Кремле выход США из договора восприняли с сожалением. В середине января Россия также начала выход из договора. В МИДе сообщали, что выход США привел к нарушению баланса интересов участников соглашения. В Евросоюзе, со своей стороны, заявляли, что сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу.

11 мая законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы. Депутаты проголосовали единогласно, а затем норму одобрили сенаторы Совета Федерации.