Россия денонсировала меморандум по «открытой суше» с США

Договор об «открытой суше» действовал с 1992 года. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении «открытой суши» (свободного перемещения дипломатов — прим. ред.). Решение принято по предложению Министерства иностранных дел РФ (МИД).

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

О намерении денонсировать меморандум российский МИД сообщал ещё в апреле. Решение стало ответом на новые санкции Соединенных Штатов. Ведомство приняло решение ограничить практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования дипломатических представительств. Выдача дипломатам из США виз будет сведена к минимуму - до десяти человек в год на основе взаимности.

Ранее Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях. В частности, США выслали десять российских дипломатов, среди которых, как утверждали власти страны, были сотрудники российских спецслужб.

Действие меморандума началось в 1992 году. Соглашение упраздняло понятие закрытых зон и снимало с дипломатов США и России ограничения на перемещения. Дипломаты могли свободно посещать практически все территории обеих стран, если для этого не требовался особый допуск. Также они были освобождены от необходимости получать разрешения на поездки.

Фото: документ