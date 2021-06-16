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16 июня 2021, 20:42

Владимир Путин и Джозеф Байден завершили переговоры в Женеве

Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин поблагодарил Джо Байдена за инициативу проведения встречи. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден провели переговоры в Женеве. Встреча прошла в узком составе с участием Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена.

В начале переговоров Владимир Путин поблагодарил Джо Байдена за инициативу проведения встречи.

"В российско-американских отношениях накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

В свою очередь Джо Байден отметил, что любая личная встреча полезна.

"Мы пытаемся определить, где у нас есть общие вопросы и то, по каким вопросам можно работать вместе. А там, где у нас есть разногласия, мы можем сделать всё для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо обсудить эти вопросы – две великие державы", - сказал он.

Саммит Россия - США длился 3,5 часа включая перерыв на переход от узкого формата к расширенному.

Областная газета Свердловской области

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