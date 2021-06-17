Послы России и США вернутся к местам своей постоянной работы

Первая очная встреча лидеров России и США прошла на вилле в Женеве. Фото: Kremlin.ru

16 июня в Женеве (Швейцария) президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первую двустороннюю встречу в статусе глав своих государств. По окончании переговоров, продлившихся в общей сложности 4,5 часа, они не стали проводить общую пресс-конференцию, а встретились с журналистами на разных площадках.

Желание искать пути к сближению – есть

Как рассказал на своей пресс-конференции Владимир Путин, со своим американским коллегой они обсудили широкий спектр вопросов, касающихся стратегической стабильности, кибербезопасности, региональных конфликтов, торговых отношений, сотрудничества в Арктике и других актуальных для наших стран проблем. Встреча, по словам российского лидера, проходила в принципиальном ключе, но, хотя по многим вопросам оценки её участников расходятся, стороны продемонстрировали желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций.

– Мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности в ходе этих консультаций, так же, кстати говоря, как и по совместной работе в Арктике, по некоторым другим направлениям, я думаю, всё это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договорённостей, – заявил Президент РФ.

Затрагивалась «не очень уж подробно», по словам Путина, и тема Украины. Причём и президент США Байден согласен, что в основе урегулирования ситуации там должны быть Минские соглашения. А тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась и вовсе «мазком», так как там просто нечего обсуждать, считает российский лидер.

Есть и конкретные договорённости

Что же касается конкретных договорённостей, то, как подчеркнул Владимир Путин, на саммите был решён вопрос возвращения послов России и США «в места своей работы» – в Москву американского посла, а в Вашингтон – российского. Когда именно это произойдёт – завтра или послезавтра – вопрос чисто технический. Договорились лидеры двух стран и о том, что МИД РФ и Госдеп США начнут консультации «по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке», на котором, как считает Владимир Путин, накопилось очень много завалов, но обе стороны, в том числе американская, настроены на поиск решений. Напомним, 18 марта 2021 года МИД России отозвал посла РФ в США Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций о дальнейшем дипломатическом сотрудничестве наших стран. Такое решение было принято после выхода в эфир интервью с Джозефом Байденом, который, отвечая на провокационный вопрос журналиста «Эй-Би-Си» считает ли он Владимира Путина «убийцей», ответил утвердительно. А в апреле и американский посол в России Джон Салливан убыл в Вашингтон для консультаций…

К слову, с 1 апреля 2021 года прекратило выдачу виз гражданам Генеральное консульство США в Екатеринбурге, а 17 мая Эми Сторроу, возглавлявшая американское дипломатическое представительство на Урале, покинула Свердловскую область. Но в опубликованном на своём официальном Instagram-аккаунте прощальном обращении к жителям нашего региона она выразила надежду, что работа американской дипмиссии вскоре возобновится в полном объёме. В связи с достигнутыми на саммите в Женеве договорённостями её надежда, видимо, очень скоро осуществится. В министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области этот вопрос пока не комментируют.

Подарки – со смыслом? По окончании встречи Владимир Путин и Джозеф Байден обменялись памятными сувенирами. Президент США подарил российскому коллеге солнечные очки марки Aviator и хрустальную статуэтку бизона. Как пояснила пресс-служба американского Белого дома, бизон — одно из «наиболее величественных животных» США, символизирующее «силу, единство и стойкость». Очки же изготовлены на заказ компанией Randolph USA, которая производит специальную оптику для лётчиков-истребителей. Американские журналисты отмечают, что в таких же очках Джозеф Байден и сам неоднократно появлялся на публике. А Владимир Путин вручил своему американскому коллеге письменный набор «Москва» с роскошной хохломской росписью. Правда, сообщая об этом журналистам, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не пояснил, что именно символизирует такой подарок. Хотя при желании можно усмотреть в этом и намёк на подписание в будущем новых соглашений между нашими странами…