Выход России из Договора по открытому небу состоится 18 декабря

В МИД РФ подчеркнули, что вся ответственность за развал Договора лежит на США. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия официально выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за развал Договора лежит на США.

После подписания 7 июня закона о денонсации ДОН Президентом РФ Владимиром Путиным, российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям - Канаде и Венгрии - и другим странам-участникам ДОН.

"Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря 2021 года. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Помимо этого, государства-депозитории должны незамедлительно проинформировать все страны-участники о соответствующем уведомлении и в кратчайший срок (т.е. через 30 дней) созвать конференцию стран-участников для рассмотрения последствий выхода России.

Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из ДОН. Он заявил, что Россия нарушала положения Договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полёты над территориями других государств.

В Кремле выход США из Договора восприняли с сожалением. В середине января нынешнего года Россия также начала выход из ДОН.