Владимир Путин поздравил Антониу Гетерриша с переизбранием на пост Генсека ООН

Российский лидер отметил, что решение Генассамблеи ООН о переизбрании является подтверждением высокого политического авторитета Антониу Гутерриша. Фото: пресс-служба Кремля.

В пятницу, 18 июня, на заседании Генассамблеи ООН Антониу Гутерриша избрали генеральным секретарём всемирной организации на второй срок. С переизбранием генсека ООН поздравил Президент России Владимир Путин.

Генсек ООК избирается на пять лет. Второй срок Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря всемирной организации начнётся 1 января 2022 года.

Российский лидер отметил, что решение Генассамблеи ООН о переизбрании является подтверждением высокого политического авторитета Антониу Гутерриша.

"Уверен, что Ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли Организации в мировых делах", - говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности и государство-основатель, будет и дальше участвовать в решении задач, стоящих перед ООН.

Антониу Мануэл де Оливейра Гуттериш родился 30 апреля 1949 года в Лиссабоне. Впервые Генассамблея ООН избрала Гуттериша на пост генерального секретаря 13 октября 2016 года. Он вступил в должность 1 января 2017 года.