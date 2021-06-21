Посол России Анатолий Антонов вернулся в США

Он покинул Соединённые Штаты в марте на фоне обострения двусторонних отношений. Фото: пресс-служба Кремля

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон. Его вызывали в Москву в марте для консультаций после обострения отношений между странами.

По словам дипломата, одной из важнейших задач является реализация договорённостей Президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.

«Одна из главных наших задач - это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности», - приводит слова Анатолия Антонова РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что Россия и США намерены оперативно определиться «по проведению первых консультаций». Москва рассчитывает, что диалог поможет выявить, «какие возможны договорённости в области глобальной безопасности».

Российского посла вызвали в Москву после того, как Джо Байден в интервью каналу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Спустя месяц посол США в Москве Джон Салливан также был вызван на консультации в Вашингтон. Как писала «Областная газета», решение о возвращении дипломатов было принято в ходе саммита РФ-США, который состоялся 16 июня в Женеве. Американская сторона также отметила, что Москва и Вашингтон будут работать над проблемами дипломатических миссий. Ожидается, что Джон Салливан в скором времени вернётся к работе в Москве.

Напомним, что 1 апреля генконсульство США в Екатеринбурге приостановило оказание визовых и консульских услуг гражданам Соединённых Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал посол США в РФ Джон Салливан.