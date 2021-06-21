Партия Никола Пашиняна набрала 53,92% голосов на парламентских выборах Армении

Партии "Гражданский договор" не хватило всего 0,08% голосов, чтобы единолично формировать правительство Армении. Фото: пресс-служба Кремля.

Центральная избирательная комиссия Армении завершила обработку всех 2 008 избирательных участков, где в воскресенье, 20 июня, проходили внеочередные парламентские выборы. Партия и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92% голосов.

Партии "Гражданский договор" не хватило всего 0,08% голосов, чтобы единолично формировать правительство Армении, сообщает ТАСС. Вторым по количеству голосов стал блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", предпочтение которому отдали 21,04% избирателей.

Все остальные кандидаты набрали менее 6%, это при том, что для партий избирательный порог равен 5%, а для блоков - 7%. Блок экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" набрал 5,23% голосов, партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 3,96%, партия "Республика" - 3,04%, а остальные - менее 2%.

Всего во внеочередных выборах в парламент участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК на 19:00 мск 20 июня, явка составила 49,4%.

Напомним, в конце февраля в Генштабе ВС Армении заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации" и что они требуют их отставки. Премьер-министр страны расценил это как попытку военного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики у здания правительства. Прошли также массовые акции его противников.

25 апреля Никол Пашинян заявил о своём уходе в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. Вместе с Николом Пашиняном в отставку ушло и правительство страны. При этом он и весь кабмин продолжали исполнять свои обязанности.