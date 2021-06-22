Вышла статья Владимира Путина к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" российский лидер обозначил готовность России восстанавливать сотрудничество с Европой. Фото: пресс-служба Кремля.

В еженедельной немецкой газете Die Zeit вышла статья Президента РФ Владимира Путина, приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" российский лидер обозначил готовность России восстанавливать сотрудничество с Европой.

Владимир Путин напомнил, что ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацисты напали на Советский союз.

"Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом", – говорится во вступлении статьи Президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что после войны европейским государствам удалось восстановить связь друг с другом и преодолеть трагедию. Владимир Путин пишет, что для становления такой Европы большую роль сыграло примирение советского народа с немцами, результатом которого стала сделка о долгосрочных поставках природного газа в Европу и создание "Северного потока".

Президент РФ заявил, что Россия старалась выстраивать взаимоотношения с европейскими странами, руководствуясь логикой создания Большой Европы – формирования одного объединённого континента, от Лиссабона до Владивостока.

По мнению Владимира Путина, намеченные планы разрушило вступление объединённой Германии в НАТО.

"С 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий", - пишет российский лидер.

В своей статье Владимир Путин также размышляет о вооружённом перевороте на Украине в 2014 году, деградации европейской безопасности и необходимости восстанавливать взаимосвязь России и Европы.

"Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - подчеркнул Президент РФ.

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