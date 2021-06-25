Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву

Посол намерен вести открытый и откровенный диалог. Фото: Павел Ворожцов

Посол США в Москве Джон Салливан вернулся в столицу России. Он рассчитывает на предсказуемые и стабильные отношения между странами.

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в Правительстве РФ для достижения нашей цели, - установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», - приводит «Интерфакс» слова Джона Салливана.

Он подчеркнул, что, как ранее заявил президент США Джо Байден, на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между нашими странами. «Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог», - подчеркнул посол.

«Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол (Анатолий) Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определённых на саммите (Россия — США, который состоялся в Женеве 16 июня — прим. ред.). В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в Правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности - диалога, который служит во благо наших стран и всего мира», - отметил Джон Салливан.

Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон на прошлой неделе. Его вызвали в Москву после того, как президент США Джо Байден в интервью каналу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Спустя месяц Джон Салливан также был вызван на консультации в Вашингтон. Как писала «Областная газета», решение о возвращении дипломатов было принято в ходе саммита РФ - США, который состоялся 16 июня в Женеве. Американская сторона также отметила, что Москва и Вашингтон будут работать над проблемами дипломатических миссий.

Отметим также, что в середине мая генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула пост и вернулась в Америку. В прощальном слове она выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в столице Урала в полном объёме.