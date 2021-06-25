Лидеры России и Турции обсудили авиасообщение, поставки вакцины «Спутник V» и военные конфликты

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили возобновление авиасообщения, поставки российской вакцины «Спутник V», проблемы Нагорного Карабаха и Сирии.

В ходе диалога Реджеп Эрдоган поблагодарил российского коллегу за принятое в Москве решение о возобновлении авиасообщения с Турцией и за начало поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Работа совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий в регионе получила положительную оценку обеих сторон. Реджеп Эрдоган положительно оценил усилия России в части обеспечения реализации достигнутых между Москвой, Ереваном и Баку договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона.

В ходе разговора речь зашла и о урегулировании ситуации в Сирии. Было отмечено важное значение совместной работы военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряжённости в Идлибе и на северо-востоке арабской страны, а также на борьбу с остающимися в этих районах террористах.

Кроме того, Владимир Путин поделился впечатлениями о переговорах с президентом США Джозефом Байденом, состоявшихся в ходе саммита в Женеве. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях.

Как писала «Областная газета», с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией и ещё с восемью странами. Решение о возобновлении регулярных рейсов в Турецкую Республику принято после визита инспекционной делегации из России. Российские туристы снова могут летать на отдых в Турцию, а с 28 июня - в США, Болгарию, Бельгию, Италию, Северную Македонию, Иорданию и Ирландию, а также на Кипр.