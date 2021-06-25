Темы дня

Политика / В мире
25 июня 2021, 11:44

Лидеры России и Турции обсудили авиасообщение, поставки вакцины «Спутник V» и военные конфликты

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили возобновление авиасообщения, поставки российской вакцины «Спутник V», проблемы Нагорного Карабаха и Сирии.

В ходе диалога Реджеп Эрдоган поблагодарил российского коллегу за принятое в Москве решение о возобновлении авиасообщения с Турцией и за начало поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Работа совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий в регионе получила положительную оценку обеих сторон. Реджеп Эрдоган положительно оценил усилия России в части обеспечения реализации достигнутых между Москвой, Ереваном и Баку договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона.

В ходе разговора речь зашла и о урегулировании ситуации в Сирии. Было отмечено важное значение совместной работы военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряжённости в Идлибе и на северо-востоке арабской страны, а также на борьбу с остающимися в этих районах террористах.

Кроме того, Владимир Путин поделился впечатлениями о переговорах с президентом США Джозефом Байденом, состоявшихся в ходе саммита в Женеве. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях.

Как писала «Областная газета», с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией и ещё с восемью странами. Решение о возобновлении регулярных рейсов в Турецкую Республику принято после визита инспекционной делегации из России. Российские туристы снова могут летать на отдых в Турцию, а с 28 июня - в США, Болгарию, Бельгию, Италию, Северную Македонию, Иорданию и Ирландию, а также на Кипр.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.06.2021, 13:44 / Общество
57 лет лишения свободы на троих получили убийцы Ксении Каторгиной
25.06.2021, 13:36 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 213 случаев COVID-19
25.06.2021, 13:11 / Общество
Второй пожар локализовали в свердловском заповеднике "Денежкин Камень"
25.06.2021, 12:37 / Общество
В Екатеринбурге дважды закроют движение на улице Революции
25.06.2021, 12:34 / Общество
В Екатеринбурге готовятся провести Царские дни по примеру прошлого года