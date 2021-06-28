Россия и Китай продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Договор будет пролонгирован на пять лет. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Их разговор состоялся в режиме видеосвязи.

Владимир Путин отметил, что в совместном заявлении отражена уникальная роль Договора в формировании современной модели российско-китайских отношений и их значимости для утверждения более справедливого международного порядка.

«В этом документе закреплены такие принципиальные договорённости, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, в документе зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость обеих сторон превратить общую границу в «пояс вечного мира и дружбы», передаёт пресс-служба Кремля. В заявлении также зафиксировано, что, согласно соответствующей статье Договора, в феврале 2022 года он будет автоматически продлён на последующий 5-летний период.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой был подписан 20 лет назад, 16 июля 2001 года, в Москве. Документ стал основой для развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая. С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. В январе–апреле 2021 года, несмотря на пандемию, он превысил 22%. В связи с этим можно рассчитывать на установление новых рекордов.

Как писала «Областная газета», в середине мая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт работам по заливке бетона в основание двух новых блоков Тяньваньской АЭС и ещё двух блоков АЭС «Сюйдапу». Мероприятие также проходило по видеосвязи.