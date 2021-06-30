Владимир Путин прокомментировал ситуацию с британским эсминцем у берегов Крыма

Фото: пресс-служба Кремля

В рамках прямой линии с гражданами Президент России прокомментировал ситуацию с британским эсминцем, без предупреждения появившимся у берегов Крыма 23 июня. Владимир Путин считает, что это комплексная провокация, которая проводилась британцами и американцами.

Перед появлением эсминца Президенту докладывали также об американском разведывательном стратегическом самолёте.

"Было очевидно, что эсминец преследовал военные цели. Смотрели, как и что работает у нас. Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны. Мы хотя бы знаем, за что мы боремся, мы на своей территории", - заявил Владимир Путин.

Добавим, что на сегодняшнюю программу с президентом поступило около 2 миллионов обращений от россиян.

Напомним, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересёк границу России в районе мыса Фиолент на Крымском полуострове. Его предупредили о применении оружия в случая нарушения границы государства, однако экипаж никак не отреагировал. Через 10 минут пограничный боевой корабль выполнил предупредительные выстрелы по маршруту эсминца, ещё через 10 минут истребитель Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. После этого корабль покинул территориальные границы России.