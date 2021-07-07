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7 июля 2021, 16:05

Президента Гаити убили в собственной резиденции

Жовенель Моиз

Жовенель Моиз возглавил страну в 2017 году. Фото: скриншот видео с YouTube-канала France 24.

В ночь на 7 июля неизвестные совершили нападение на 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза в его собственной резиденции. Он получил огнестрельное ранение, в результате чего скончался.

О смерти главы государства заявил премьер-министр Гаити Клод Жозеф. Как сообщает ТАСС, в результате нападения огнестрельное ранение также получила супруга Жовенеля Моиза. Чуть позже появилась информация, что первая леди скончалась в больнице от полученных ран.

Глава кабмина подчеркнул, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность нации и преемственность власти. Клод Жозеф назвал нападение "варварским актом" и призвал население Гаити к спокойствию.

Предполагаемые причины убийства президента Гаити не известны.

Жовенель Моиз возглавил страну в 2017 году. Ранее он уже подвергался покушению, в октябре 2018 года: во время церемонии возложения цветов к мемориалу основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина в городе Пон-Руж в президента начали стрелять. В ходе нападения пострадали двое телохранителей главы государства. Сам Жовенель Моиз был доставлен в безопасное место.

Областная газета Свердловской области

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