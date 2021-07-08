Бегство американцев из Афганистана может обострить ситуацию на южных рубежах России

Ветеран Афганистана Виктор Бабенко в 2019 году совершил поездку по местам былых боёв… Фото: Из личного архива Виктора Бабенко

В начале этой недели одно из первых мест в новостных лентах мировых информационных агентств заняло сообщение о том, что американцы спешно покинули Баграм – главную военно-воздушную базу своего контингента в Афганистане.

Внимание прессы было вызвано не столько самим фактом вывода очередного соединения американских войск с территории этой страны, сколько тем, как это было сделано. Спешно, ночью, без уведомления афганских властей и передачи объекта правительственной армии Афганистана.

Между тем неслучайно на прошедшей 22–24 июня IX Московской международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что 20 лет присутствия в Афганистане западного контингента так и не привели к достижению стабильности в этой стране, но подчеркнул, что мир и спокойствие вряд ли воцарятся там и после ухода войск НАТО.

Действительно, как сообщают информагентства, после обнародования назначенного на начало сентября срока окончательного вывода американских войск из Афганистана формирования Талибана (запрещённого в РФ исламистского движения) усилили интенсивность боевых действий и уже контролируют более половины территории страны.

Особую тревогу вызывает тот факт, что по данным американского военного портала FDD`s long War Journal в настоящее время под властью боевиков находятся почти все уезды в провинциях, граничащих с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Сообщается, что США уже обратились к руководству этих стран с просьбой принять у себя за определённую мзду девять тысяч активно сотрудничавших с американскими спецслужбами афганцев, чтобы спасти их от мести талибов. Понятно, что таким гостям в этих странах вряд ли обрадуются, но и в случае отказа от сделки спокойной жизни государствам Центральной Азии ждать не приходится. Во-первых, им будет трудно сдержать поток спасающихся от террора исламистов афганских беженцев, а во-вторых, и сами талибы, захватив власть в своей стране, могут попытаться расширить сферу своего влияния на сопредельные территории.

К счастью, правительства стран Центральной Азии осознают нависшую над ними угрозу. Свидетельство тому – состоявшийся на днях разговор Президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер заверил коллегу в том, что Россия готова в случае необходимости помочь его стране — как в двустороннем порядке, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Готовность к такой поддержке демонстрируют и находящиеся в Центральноазиатском регионе и подчинённые командованию Центрального военного округа российские военные базы: 201-я в Таджикистане и военно-воздушная – в Киргизии.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в последние дни войска округа провели целый ряд совместных мероприятий с армиями стран Центральной Азии. По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, в летнем периоде обучения на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана пройдёт девять совместных международных учений. Только на минувшей неделе бригада спецназа ЦВО провела совместное с узбекскими коллегами учение в горах Западного Тянь-Шаня. На высоте более двух тысяч метров спецназовцы отработали действия в горной местности с устройством засад на маршрутах движения условного противника. 3 июля на горном полигоне Самбули в Таджикистане прошли учения с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, разведывательными и зенитно-ракетными подразделениями 201-й российской военной базы. Отрабатывались высадка тактического десанта и уничтожение условного противника в горной местности, поражение целей, имитирующих автоколонну, огневые точки и схроны с оружием и боеприпасами условного бандформирования. А 6 июля группа инструкторов ЦВО из числа наиболее подготовленных командиров мотострелковых, артиллерийских и инженерных подразделений убыли в Узбекистан, где до 18 июля будут проводить со своими узбекскими коллегами дневные и ночные тактические занятия с боевыми стрельбами.

КОММЕНТАРИЙ Виктор БАБЕНКО, председатель Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана: – Сегодняшние события в Центральной Азии – это отголоски прошлого, тех времён, когда США для борьбы против СССР создали движение Талибан, которое сегодня самих американцев заставило позорно бежать из Афганистана. Ветераны войны в Афганистане хорошо знают, кто такие талибы. Моё личное мнение: после их прихода в Афганистане к власти ничего хорошего не будет. Будут попытки прорывов радикальных исламистов на территорию южных стран – бывших республик Советского Союза, будет огромный поток беженцев в Россию. К этому надо готовиться и срочно принимать меры по укреплению наших южных рубежей.

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