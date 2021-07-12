Евросоюз вновь продлил санкции в отношении России

Данные санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России в Украине. Фото: Павел Ворожцов.

Совет Евросоюза принял решение продлить экономический секторальные санкции в отношении России ещё на шесть месяцев. Данные санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России на Украине.

О продлении санкций говорится в заявлении Совета Евросоюза, опубликованном 12 июля.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить ещё на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России. Это решение принято на основе оценки имплементации минских договорённостей на заседании Европейского совета 24-25 июня", - передаёт ТАСС.

Напомним, экономические секторальные санкции против России были введены Евросоюзом после конфликта на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году. Страны Евросоюза приостановили переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, объявили рестрикции торгового, военного и финансового характера. Кроме того, для российских должностных лиц был введён запрет на въезд в страны сообщества, а их активы заморожены. В качестве ответных санкций Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Напомним, в марте 2021 года, после задержания Алексея Навального, США ввели новые санкции в отношении России. Американский минфин ввёл ограничения против семи россиян и трёх организаций, а минторг внёс в чёрный список 27-й научный центр Минобороны и ещё девять российских компаний. В апреле президент Соединённых штатов Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении российских дипломатов, организаций и физических лиц.

В свою очередь Россия утвердила список недружественных государств, куда попала США.