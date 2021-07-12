В Афганистане Россия поддерживает контакты и с правительством, и с оппозицией

После ухода российских пограничников рубежи между Афганистаном и Таджикистаном охраняются весьма условно… Фото: Станислав Мищенко

8–9 июля Москву посетила делегация оппозиционного афганского движения «Талибан»*. Члены делегации были приняты на официальном уровне в Министерстве иностранных дел России, что вызвало шквал критики со стороны ряда российских оппозиционных политиков.

Ведём переговоры с террористами?

Например, представительница партии «Яблоко» Марина Литвинович направила 9 июля в Центризбирком страны требование отказать кандидатам от «Единой России» в регистрации на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму РФ на том основании, что числящийся в первой тройке партийного списка единороссов Сергей Лавров «контактирует с афганскими террористами». А интернет-портал ZNAK.com даже проиллюстрировал сообщение об этих контактах фотоснимком общения главы российского МИДа с руководителями Талибана*.

Но официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в тот же день опровергла факт встречи Сергея Лаврова с талибами*, а опубликованный снимок, по её словам, сделан три года назад на приёме в Москве в связи со 100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Ведь в составе официальной афганской делегации нашу страну тогда посетили и представители оппозиции.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что переговоры с талибами* 8 июля действительно состоялись, но провёл их с ведома Президента России Владимира Путина его спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов. Необходимость этих переговоров Песков объяснил обострением внутриполитической ситуации в стране из-за спешного вывода оттуда американских войск.

Кстати, раздающиеся в оппозиционных кругах утверждения, будто глава нашего государства изменяет своим принципам – мол, 20 лет назад призывал «мочить террористов в сортире», а сегодня посылает своего спецпредставителя на переговоры с ними – некорректны. В 2000 году речь шла о бандитах, воевавших против нашей страны на нашей территории. Нынешняя же ситуация совсем иная.

Американцы тоже пытались договориться

Напомним, лидеры Талибана* захватили власть в Кабуле в 1996 году. Они провозгласили Афганистан «Исламским эмиратом» и повели политику насильственного внедрения внутри своей страны норм жизни, основанных на жёстких религиозных догматах, и поддержки международного терроризма за её пределами. В частности, в 2000 году они признали самопровозглашённую «Республику Ичкерию» во главе с Асланом Масхадовым и даже обещали оказать ей военную помощь. К счастью, не успели – 2001 году США обвинили талибов* в поддержке Аль-Каиды, которая взяла на себя ответственность за жестокие теракты, совершённые 11 сентября, и ввели в Афганистан свои войска. Американцы помогли более умеренным силам отстранить талибов* от власти, но окончательно стабилизировать там ситуацию за прошедшие 20 лет так и не смогли.

Они, кстати, долго и безуспешно пытались и мирно договориться с Талибаном* о прекращении огня, но потерпели фиаско. Заметим, что в Москву делегация талибов* во главе с шейхом Шахабуддином Делаваром прилетела 8 июля из Катара, который на протяжении последних лет был основной площадкой переговоров афганских боевиков с официальными лицами США.

Переговоры –лучше, чем война

Пока известно, что на переговорах в Москве талибы* заверили: в случае своего возвращения к власти в Афганистане они не собираются нападать на посольства иностранных государств и вторгаться на территорию граничащих с Россией стран Центральной Азии, зато будут решительно бороться с наркотрафиком. Это очень важно для нас, ведь в конце 1990-х годов те же талибы* добились неплохих результатов в борьбе с местной наркомафией. А вот за 20 лет после вторжения в Афганистан американских войск наркотрафик оттуда в сопредельные страны (прежде всего – в Россию) вырос в 40 раз!

Однако контакты с талибами* вовсе не означают, что руководство РФ уверено в непременном их возвращении к власти. Как заявил вчера журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, на фоне ухудшения обстановки в Афганистане наша страна будет продолжать поддерживать и тесные контакты с официальным Кабулом. Он сообщил, что в июле секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провёл переговоры с советником президента Афганистана по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом и обсудил с ним меры, которые следует принять для поддержания стабильности и недопущению дальнейшей деградации обстановки в стране.

А чуть ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла о возможности проведения в Москве встречи по афганскому мирному урегулированию. Если, конечно, противоборствующие афганские стороны будут готовы сесть за стол переговоров…

* Талибан – террористическая организация, запрещённая в России.