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14 июля 2021, 14:40

Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Президент РФ Владимир Путин направил главе Франции Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму. Фото: пресс-служба Кремля.

Во Франции 14 июля отмечается национальный праздник - День взятия Бастилии. В связи с этим Президент РФ Владимир Путин направил главе Франции Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму.

Российский лидер считает, что конструктивный двусторонний диалог, совместное противостояние вызовам современности полностью отвечает интересам России и Франции, а также способствует укреплению взаимопонимания и стабильности в Европе.

"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

14 июля 1789 года протестующие штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что положило начало Великой французской революции. Это событие привело к отказу от абсолютной монархии и провозглашению Первой Французской Республики.

Добавим, что в честь национального праздника генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье передал французские обеды для медработников "красных зон" екатеринбургских больниц №№2 и 3. Как сообщает свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом, время доставки подобрано таким образом, чтобы попробовать французские блюда смогли врачи и медсёстры, которые выходят со смены.

Областная газета Свердловской области

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