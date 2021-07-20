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20 июля 2021, 13:17

Педро Кастильо объявлен победителем президентских выборов Перу

Педро Кастильо

Педро Кастильо набрал 50,12% голосов избирателей. Фото: YouTube-канал T13.

Национальная избирательная коллегия республики Перу объявила кандидата от леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победителем президентских выборов. Франсиско Сагасти, покидающий пост главы государства, поздравил своего преемника с победой.

Согласно результатам избирательной коллегии, Педро Кастильо набрал 50,12% голосов избирателей. Его основной конкурент - Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" - набрала почти идентичное количество голосов, уступив лишь 0,25%.

"Провозгласить победителями выборов президента и вице-президента представителей партии "Свободное Перу" Хосе Педро Кастильо Терронеса и Дину Эрсилию Буларте Сегарра", - объявила генсекретарь избирательной коллегии страны Лурдес Рита Варгас Уаман.

Как сообщает ТАСС, Франсиско Сагасти на своей странице в Twitter поприветствовал Педро Кастильо на посту президента Перу. Он написал, что смотрит на будущее республики с большим оптимизмом, и считает, что новому правительству удастся добиться единства и согласия.

Избранный президент вступит в должность с 28 июля.

Областная газета Свердловской области

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