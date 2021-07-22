Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону "Северный поток-2"

Владимир Путин и Ангела Меркель удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Они обсудили завершение строительства газопровода "Северный поток-2" и возможность продления соглашения о транзите газа через Украину.

Владимир Путин ещё раз выразил соболезнования в связи с наводнениями на западе Германии, которое, по последним данным, унесло жизни минимум 170 человек и повлекло масштабные разрушения. Ангела Меркель со своей стороны выразила надежду, что с лесными пожарами в Якутии удастся справиться в ближайшее время.

Лидеры двух стран отметили, что оба удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2".

"Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также они обсудили возможность продления соглашения между Газпромом и Нафтогазом Украины о транзите газа через украинскую территорию и после 2024 года. Кроме этого, главы государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису. Владимир Путин подчеркнул, что Киев должен неукоснительно выполнять минский "Комплекс мер" 2015 года.

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