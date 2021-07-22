Владимир Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за наводнения в Китае

Он передал слова искреннего сочувствия всем, кто потерял родных и близких. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с сильными наводнениями в Китае. По последним данным, жертвами стихии стали 33 человека.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В ней Владимир Путин выразил глубокие соболезнования по поводу трагических последствий масштабных наводнений в провинции Хэнань. Он передал слова искреннего сочувствия всем, кто потерял родных и близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. С 16 июля в зоне бедствия находятся более 3 млн человек, свыше 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы. Из-за большого количества осадков прорвало две крупных плотины. Повреждены более 215 тыс. гектаров сельско-хозяйственных угодий, материальный ущерб превысил 12,2 млрд юаней (около 188,9 млн долларов).

Напомним, из-за сильных дождей наводнение произошло также и в Европе. Жертвами стихии в Германии стали минимум 170 человек, в Бельгии - 36 человек.