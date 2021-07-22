Россия подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу на Украину

Российская Федерация подала межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это первое обращение России в этот суд.
Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, сообщает ТАСС. Жалоба связана с событиями, которые произошли после насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года, пояснили в Генпрокуратуре.
Москва обозначает 10 основных групп нарушений. Россия говорит об ответственности Украины за:
гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
дискриминацию русскоговорящего населения и вытеснение русского языка;
дискриминацию российских компаний и предпринимателей;
лишение возможности участвовать в выборах жителям юго-востока Украины;
водную блокаду Крыма;
нападение на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
крушение MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
В жалобе, поданной Россией, указывается на нарушение десяти статей Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней:
- Ст. 2 - о праве на жизнь,
- Ст. 3 - о запрещении пыток,
- Ст. 5 - о праве на свободу и личную неприкосновенность,
- Ст. 10 - о свободе выражения мнений,
- Ст. 8 - об уважении к частной и семейной жизни,
- Ст. 14 - о запрещении дискриминации,
- Ст. 1 протокола 1 - о праве на беспрепятственное пользование имуществом и защиту собственности,
- Ст. 2 протокола 1 - о праве на образование,
- Ст. 3 протокола 1 - о праве на свободные выборы,
- Ст. 13 - о праве на эффективную правовую защиту.
РФ ссылается на практику других дел. Европейский суд ранее признавал роль государств - участников Конвенции в привлечении внимания к нарушениям правил документа другими лицами (дела "Австрия против Италии", "Ирландия против Соединённого Королевства", "Кипр против Турции (третье дело)".
"Отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.