Россия подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу на Украину

Россия говорит об ответственности Украины за нарушение десяти статей Европейской конвенции по правам человека. Фото: Галина Соловьёва

Российская Федерация подала межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это первое обращение России в этот суд.

Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, сообщает ТАСС. Жалоба связана с событиями, которые произошли после насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года, пояснили в Генпрокуратуре.

Москва обозначает 10 основных групп нарушений. Россия говорит об ответственности Украины за:

гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества при обстрелах сопредельной российской территории;

подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

дискриминацию русскоговорящего населения и вытеснение русского языка;

дискриминацию российских компаний и предпринимателей;

лишение возможности участвовать в выборах жителям юго-востока Украины;

водную блокаду Крыма;

нападение на российские дипломатические, консульские и другие представительства;

крушение MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

В жалобе, поданной Россией, указывается на нарушение десяти статей Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней:

Ст. 2 - о праве на жизнь, Ст. 3 - о запрещении пыток, Ст. 5 - о праве на свободу и личную неприкосновенность, Ст. 10 - о свободе выражения мнений, Ст. 8 - об уважении к частной и семейной жизни, Ст. 14 - о запрещении дискриминации, Ст. 1 протокола 1 - о праве на беспрепятственное пользование имуществом и защиту собственности, Ст. 2 протокола 1 - о праве на образование, Ст. 3 протокола 1 - о праве на свободные выборы, Ст. 13 - о праве на эффективную правовую защиту.

РФ ссылается на практику других дел. Европейский суд ранее признавал роль государств - участников Конвенции в привлечении внимания к нарушениям правил документа другими лицами (дела "Австрия против Италии", "Ирландия против Соединённого Королевства", "Кипр против Турции (третье дело)".

"Отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.